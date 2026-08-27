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26 августа, 22:34

Bloomberg: Союзники США считают, что в Ормузском проливе остались мины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Союзники США считают, что Ормузский пролив мог быть разминирован лишь частично и некоторые боеприпасы по-прежнему остаются в воде. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, партнёры Вашингтона не согласны с официальными заявлениями американской стороны о полном завершении операции. Предполагается, что часть взрывных устройств могла изменить первоначальное положение из-за подводных течений. Это осложняет проверку акватории и поиск оставшихся мин.

CNN сообщил о тайной операции США по защите нефтяных поставок через Ормуз
CNN сообщил о тайной операции США по защите нефтяных поставок через Ормуз

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС США обезвредили все мины в международных водах Ормузского пролива. По его словам, боеприпасы были извлечены или уничтожены на месте. Американский лидер объявил маршрут открытым и работающим.

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Виталий Приходько
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