Россия временно ограничила ввоз овец и коз из Сербии и Северной Македонии

Россельхознадзор сообщил о введении временных ограничений на ввоз живых овец и коз из Сербии и Северной Македонии. Причиной называется ухудшение эпизоотической обстановки по оспе овец и коз в этих странах.

Вводимые ограничения затрагивают не только животных, но и продукцию из этих стран: мясосырьё овец и коз, молоко и молочные продукты, корма животного происхождения, а также другое сырьё и изделия, полученные от убоя. Под запрет попадает и бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и переработки скота, а также готовая продукция от восприимчивых к оспе животных в заводской упаковке, перевозимая гражданами в ручной клади и багаже для личного пользования.

Помимо прочего, запрещается транзитная перевозка через Россию с территорий этих стран живых овец и коз, а также восприимчивых к заболеванию животных.

Ранее стало известно, что Россия может снять действующие ограничения на импорт ряда товаров из Армении при соблюдении производителями требований безопасности. Ввозимая продукция должна соответствовать ветеринарным и фитосанитарным нормам Евразийского экономического союза. Отдельное внимание российская сторона намерена уделять происхождению сырья, содержанию пестицидов и прослеживаемости поставок. Сейчас ограничения затрагивают поставки из Армении ряда видов сельхозпродукции. В частности, ранее Россельхознадзор ограничивал ввоз цветов, сухофруктов, томатов, огурцов, перца, а также некоторых ягод и фруктов.