Оппозиция в Греции оспорит в суде задержание российских судов

Парламентская партия «Греческое решение» намерена оспорить использование европейской военно-морской миссии IRINI для препятствования движению российских коммерческих судов в Средиземном море. Об этом газете «Известия» заявил лидер политической силы Кириакос Велопулос.

Партия планирует поднять вопрос в парламентах Греции и Евросоюза, а также обратиться в национальные и европейские судебные инстанции.

Велопулос предупредил, что попытки кораблей IRINI препятствовать российским торговым перевозкам будут незаконными и фактически станут пиратством в открытом море.

Политик напомнил, что операция создавалась для пресечения поставок турецкого оружия исламистским формированиям в Ливии. По его оценке, миссия не выполнила эту задачу и не смогла остановить нелегальную миграцию в Европу.

Расширение полномочий IRINI грозит ростом напряжённости и ставит под угрозу безопасность судоходства, считает глава «Греческого решения». Под ударом могут оказаться в том числе коммерческие интересы самой Греции и других стран Евросоюза.

Ранее греческий танкер Skiros атаковали в Чёрном море после загрузки нефтью на терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Судно перевозило около миллиона баррелей сырья российского происхождения. Экипаж не пострадал, утечки и загрязнения моря удалось избежать. Характер повреждений танкера не раскрывался.