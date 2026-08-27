Число первоклассников на Украине за восемь лет сократилось вдвое

В 2026 году на Украине в первый класс должны пойти около 242 тысяч детей — вдвое меньше, чем восемь лет назад. Такой прогноз озвучил заместитель министра образования страны Андрей Витренко. В 2018/19 учебном году число первоклассников достигало 453 тысяч.

«По нашим прогнозам, в этом году приблизительно 242 тысячи детей начнут обучение в первом классе. Для сравнения, в 2018-2019 годах у нас было 453 тысячи детей. В два раза меньше», — приводит слова Витренко портал «Новости.live».

В прошлом году обучение на Украине начали около 252 тысяч детей. Таким образом, новый набор может оказаться меньше предыдущего ещё на 10 тысяч человек.

Окончательные сведения появятся после 5 сентября. К этому времени школы должны внести в электронную систему данные о детях, выбравших очный, дистанционный или смешанный формат занятий.

Одновременно на Украине продолжает снижаться рождаемость. В 2000–2010 годах в киевских роддомах ежегодно появлялись на свет до 33 тысяч детей, а в 2025–2026 годах показатель сократился примерно до 20 тысяч.

Ранее директор Киевского перинатального центра Дмитрий Говсеев заявил, что для восстановления численности населения Украины до уровня 2022 года каждой женщине пришлось бы родить по восемь детей. По его словам, нынешняя демографическая ситуация требует резкого роста рождаемости, если страна рассчитывает вернуться к прежним показателям. Проблема связана не только с низким числом рождений, но и с общим сокращением количества жителей страны.