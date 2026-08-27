Военный суд начнёт заочный процесс по делу Ивана Жданова* 28 августа

Военный суд получил обвинительное заключение по делу Ивана Жданова*, материалы которого заняли свыше 300 томов. Процесс в отношении бывшего директора ФБК** пройдёт заочно — первое заседание 2-го Западного окружного военного суда состоится 28 августа, сообщает ТАСС.

Жданов* находится за пределами России, заочно арестован и объявлен в международный розыск. Несмотря на его отсутствие, суд рассмотрит предъявленные обвинения по существу. Перечень претензий следствия охватывает сразу несколько статей УК РФ. В числе основных — создание террористического сообщества и организация экстремистского сообщества с использованием служебного положения.

Также Жданову* вменяют восемь эпизодов публичных призывов к террористической деятельности. Отдельно в обвинении фигурируют два случая вандализма, совершённого по политическим мотивам, создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, и четыре эпизода мошенничества в особо крупном размере.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 41-летнего велогонщика и триатлониста Игоря Леоновича. Его подозревают в финансировании ФБК**. Фигурант дела переводил деньги данным структурам уже после того, как их признали экстремистскими в России. Ему грозит до восьми лет тюрьмы. В квартире спортсмена на Аптекарском переулке в центре Санкт-Петербурга прошли обыски, по итогам которых у него изъяли изъяты ноутбук и телефон. По оперативным данным, подозреваемый задонатил 900 рублей.

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