На Ставрополье юношу обвинили в избиении пенсионера по национальному признаку

В Кочубеевском округе бытовая ссора переросла в уголовное дело с обвинением в экстремистском преступлении. Фигурантом стал 18-летний житель станицы Барсуковской. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Ставропольскому краю.

На Ставрополье мужчина избил пенсионера. Видео © Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю

По данным следствия, после замечания со стороны 75-летнего мужчины молодой человек перешёл к оскорблениям по национальному признаку и избил оппонента. Затем конфликт продолжился уже с автомобилями: обвиняемый повредил машины пенсионера и его родственника, используя для этого в том числе асбестовую трубу.

Произошедшее квалифицировано по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Кроме того, молодому человеку вменяют два эпизода умышленного повреждения имущества по ч. 1 ст. 167 УК РФ.

Ранее в Сургуте разгорелся скандал после нападения на прохожую, которая гуляла по улице с маленьким ребёнком. По словам пострадавшей, неизвестная женщина сделала ей замечание из-за хиджаба, схватила за головной убор и ударила по лицу. Полицейские устанавливают личности обеих участниц и собирают все обстоятельства случившегося, после чего будет принято процессуальное решение. В МВД резко осудили любые формы агрессии, оскорблений и физического насилия, в том числе на почве внешности, религии или национальности.