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Регион
27 августа, 00:51

В Улан-Удэ после аварии с автобусом госпитализированы 5 пассажиров и водитель

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Шесть человек госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовой машины в Улан-Удэ, информирует пресс-служба регионального управления МЧС Бурятии.

«6 человек (1 водитель и 5 пассажиров) госпитализированы в лечебное учреждение», — уточнили в ведомстве.

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Напомним, авария произошла на пересечении улиц Таежная и Лебедева в Октябрьском районе Улан-Удэ. В ДТП участвовали грузовой автомобиль и автобус, следовавший по маршруту №2. Всего к ликвидации последствий аварии привлечены 17 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России — 5 человек и 1 единица техники.

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Алена Пенчугина
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