В Ормузском проливе снаряд поразил нефтяной танкер

На нефтяном танкере вспыхнул пожар после атаки, совершённой в Ормузском проливе у побережья Омана. Об этом информирует Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«В UKMTO поступила информация об инциденте в Ормузском проливе. Местные власти сообщили, что танкер был поражён неизвестным снарядом, в результате чего на судне возник пожар, который впоследствии был потушен», — уточняется в сообщении.

Как сообщает UKMTO, экипаж находится в безопасности, сведений об экологическом ущербе не поступало. Другие детали, включая название судна и порт приписки, не сообщаются.

Ранее нефтяной танкер оказался повреждён после атаки вблизи побережья Омана и потерял возможность продолжать движение. Судно находилось примерно в девяти морских милях к северо-востоку от района Аш-Шишах, когда экипаж сообщил о попадании неизвестного снаряда.