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27 августа, 01:49

Самолёт МЧС доставил в Москву девять пострадавших при пожаре на Амурском ГХК

Обложка © ТАСС / Иван Попов

Обложка © ТАСС / Иван Попов

Спецборт МЧС России доставил из Благовещенска в Москву девять человек, получивших травмы при пожаре на стройплощадке Амурского газохимического комплекса. Ил-76 приземлился на аэродроме в подмосковном Жуковском, передаёт ТАСС.

Во время полёта пациентов сопровождали врачи отряда «Центроспас», сотрудники Минздрава и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС.

С аэродрома раненых на реанимобилях перевезут в федеральные медицинские учреждения. Там им окажут специализированную помощь и продолжат лечение.

Пожар произошёл 25 августа на вспомогательном участке установки пиролиза Амурского ГХК в городе Свободном. Жертвами трагедии стали семь человек, ещё 152 получили травмы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Число жертв пожара на Амурском ГХК выросло до семи, девять числятся пропавшими
Число жертв пожара на Амурском ГХК выросло до семи, девять числятся пропавшими

Ранее Life.ru сообщал, что девять тяжёлых пациентов отправили из Благовещенска в Москву на специально оборудованном Ил-76. На борту установили медицинские модули, аппараты искусственной вентиляции лёгких и кардиомониторы. Решение об эвакуации приняли после очных консультаций столичных врачей.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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