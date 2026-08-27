Самолёт МЧС доставил в Москву девять пострадавших при пожаре на Амурском ГХК

Спецборт МЧС России доставил из Благовещенска в Москву девять человек, получивших травмы при пожаре на стройплощадке Амурского газохимического комплекса. Ил-76 приземлился на аэродроме в подмосковном Жуковском, передаёт ТАСС.

Во время полёта пациентов сопровождали врачи отряда «Центроспас», сотрудники Минздрава и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС.

С аэродрома раненых на реанимобилях перевезут в федеральные медицинские учреждения. Там им окажут специализированную помощь и продолжат лечение.

Пожар произошёл 25 августа на вспомогательном участке установки пиролиза Амурского ГХК в городе Свободном. Жертвами трагедии стали семь человек, ещё 152 получили травмы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее Life.ru сообщал, что девять тяжёлых пациентов отправили из Благовещенска в Москву на специально оборудованном Ил-76. На борту установили медицинские модули, аппараты искусственной вентиляции лёгких и кардиомониторы. Решение об эвакуации приняли после очных консультаций столичных врачей.