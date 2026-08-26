Спецборт МЧС с пострадавшими при пожаре на Амурской ГХК вылетел в Москву
Девять человек, получивших тяжёлые травмы при пожаре на строящемся Амурском газохимическом комплексе, отправили спецбортом в Москву. Такую информацию распространила пресс-служба МЧС России.
В Москву вылетел спецборт ИЛ-76 с девятью пострадавшими на АГХК. Видео © Пресс-служба МЧС России
Столичные врачи после очных консультаций пришли к выводу, что пациентам требуется помощь в федеральных клиниках. Для перевозки задействовали Ил-76, укомплектованный медицинскими модулями, аппаратами искусственной вентиляции лёгких и кардиомониторами, которые позволяют следить за состоянием людей на протяжении всего рейса.
Во время полёта рядом с пострадавшими будут находиться специалисты отряда «Центроспас», сотрудники Минздрава и психологи центра экстренной помощи чрезвычайного ведомства. Их задача — контролировать жизненные показатели и при необходимости оказывать срочную помощь.
Напомним, пожар на вспомогательном участке Амурского ГХК, где идут процессы пиролиза, случился 25 августа. В результате погибли семь человек, ещё 152 получили ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело, специальная комиссия выясняет обстоятельства произошедшего. В медицинских учреждениях Благовещенска и Свободного продолжают лечение 37 пострадавших. Восемь из них находятся в тяжёлом состоянии, остальные — под наблюдением врачей.
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Обложка © Пресс-служба МЧС России