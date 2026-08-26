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26 августа, 17:12

Спецборт МЧС с пострадавшими при пожаре на Амурской ГХК вылетел в Москву

Девять человек, получивших тяжёлые травмы при пожаре на строящемся Амурском газохимическом комплексе, отправили спецбортом в Москву. Такую информацию распространила пресс-служба МЧС России.

В Москву вылетел спецборт ИЛ-76 с девятью пострадавшими на АГХК. Видео © Пресс-служба МЧС России

Столичные врачи после очных консультаций пришли к выводу, что пациентам требуется помощь в федеральных клиниках. Для перевозки задействовали Ил-76, укомплектованный медицинскими модулями, аппаратами искусственной вентиляции лёгких и кардиомониторами, которые позволяют следить за состоянием людей на протяжении всего рейса.

Во время полёта рядом с пострадавшими будут находиться специалисты отряда «Центроспас», сотрудники Минздрава и психологи центра экстренной помощи чрезвычайного ведомства. Их задача — контролировать жизненные показатели и при необходимости оказывать срочную помощь.

Замеры воздуха после пожара на Амурском ГХК показали норму
Замеры воздуха после пожара на Амурском ГХК показали норму

Напомним, пожар на вспомогательном участке Амурского ГХК, где идут процессы пиролиза, случился 25 августа. В результате погибли семь человек, ещё 152 получили ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело, специальная комиссия выясняет обстоятельства произошедшего. В медицинских учреждениях Благовещенска и Свободного продолжают лечение 37 пострадавших. Восемь из них находятся в тяжёлом состоянии, остальные — под наблюдением врачей.

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Обложка © Пресс-служба МЧС России

Юлия Сафиулина
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