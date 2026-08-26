Спецборт МЧС с пострадавшими при пожаре на Амурской ГХК вылетел в Москву

Девять человек, получивших тяжёлые травмы при пожаре на строящемся Амурском газохимическом комплексе, отправили спецбортом в Москву. Такую информацию распространила пресс-служба МЧС России.

В Москву вылетел спецборт ИЛ-76 с девятью пострадавшими на АГХК. Видео © Пресс-служба МЧС России

Столичные врачи после очных консультаций пришли к выводу, что пациентам требуется помощь в федеральных клиниках. Для перевозки задействовали Ил-76, укомплектованный медицинскими модулями, аппаратами искусственной вентиляции лёгких и кардиомониторами, которые позволяют следить за состоянием людей на протяжении всего рейса.

Во время полёта рядом с пострадавшими будут находиться специалисты отряда «Центроспас», сотрудники Минздрава и психологи центра экстренной помощи чрезвычайного ведомства. Их задача — контролировать жизненные показатели и при необходимости оказывать срочную помощь.