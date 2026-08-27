Премьер Катара 27 августа отправится в Тегеран впервые с начала конфликта

Тегеран 27 августа примет премьер-министра и главу МИД Катара Мохаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани. Для катарского премьера это будет первая поездка в Иран после начала регионального конфликта в феврале. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Маджед Мохаммед аль-Ансари.

Визит пройдёт с дипломатической повесткой: Аль Тани намерен провести переговоры с несколькими иранскими официальными лицами. Доха рассчитывает обсудить шаги, которые позволили бы уменьшить напряжённость и создать условия для дальнейшего диалога. Обсуждение коснётся и Ормузского пролива.

«Этот визит соответствует твёрдой позиции Государства Катар, согласно которой дипломатический путь является лучшим средством урегулирования разногласий и укрепления безопасности и стабильности в регионе. В ходе переговоров также будут затронуты вопросы свободы судоходства в Ормузском проливе и необходимости восстановления ситуации, существовавшей до 28 февраля», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Иран и Оман договорились о разделе доходов от обеспечения судоходства через Ормузский пролив. Воды пролива относятся к обеим странам, расположенным напротив друг друга. За время переговоров стороны определили, какая часть пролива приходится на каждое государство, а также распределили между Тегераном и Маскатом будущие доходы.