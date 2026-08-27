Ракетную опасность 27 августа объявили в пяти регионах России

Ракетная опасность в ночь на 27 августа распространилась сразу на пять регионов России. Соответствующие сообщения появились в Курской, Воронежской, Орловской, Липецкой и Тамбовской областях.

В Воронежской области сигнал тревоги объявили в 1:24 мск. Губернатор Александр Гусев порекомендовал жителям перейти в помещения со сплошными стенами, а также сохранять спокойствие. В Орловской и Липецкой областях о ракетной угрозе сообщили главы регионов. В Курской области информацию распространил оперативный штаб. В Тамбовской области оповещение поступило через приложение МЧС России.

Ранее Life.ru писал, что два человека пострадали из-за атак беспилотников в Белгородской области. Среди них 17-летняя девушка, чей автомобиль атаковал FPV-дрон в селе Бессоновка. Девушку с осколочными ранениями рук и грудной клетки доставили в детскую областную клиническую больницу. Раны оказались непроникающими, после лечения пострадавшую отпустили домой. В посёлке Октябрьский дрон атаковал мужчину. Он получил акубаротравму. После помощи в районной больнице пациента госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода.