В зоне наводнения в Непале без вести пропали 53 украинца

Пятьдесят три гражданина Украины числятся пропавшими без вести после разрушительного наводнения в Непале. Об этом сообщил украинский МИД, комментарий которого приводит «Украинская правда».

«По информации Туристической полиции Непала, на данный момент в результате стихийного бедствия считаются пропавшими без вести 53 гражданина Украины», — заявили в ведомстве.

В МИД также поступило обращение о потере связи с группой из 46 украинских туристов, находившихся в зоне бедствия. Подтверждённых сведений о гражданах страны среди погибших или пострадавших пока нет.

К поискам подключились посольства Украины в Индии и Китае, а также почётный консул в Непале. Дипломаты поддерживают контакт с местными властями и спасательными службами.

Наводнение обрушилось на север Непала утром 26 августа. По предварительным данным, мощная волна возникла после схода снежно-каменной лавины недалеко от границы с Китаем.

Стихия разрушила жилые дома, дороги, мосты и энергетические объекты. Поисковики обнаружили тела 95 погибших, сотни людей получили травмы. Судьба не менее 384 путешественников оставалась неизвестной, среди них были 291 иностранец.

По последним данным, число жертв наводнения в Непале выросло до 157 человек. Ещё 41 человек пострадал. Мощный поток воды пришёл со стороны Китая в русло реки Бхоте-Коши, после чего населённые пункты ниже по течению перевели в режим повышенной готовности.