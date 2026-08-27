Bloomberg: США хотят конфисковывать танкеры Ирана по законам XIX века

Министерство юстиции США готовится возобновить работу давно бездействующих «призовых судов», чтобы упростить захват иранских нефтяных танкеров. Вашингтон рассчитывает с помощью этого механизма усилить морскую блокаду Ирана и частично компенсировать расходы, связанные с конфликтом. Об инициативе сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Опрошенные агентством юристы предупреждают, что такой подход может столкнуться с серьёзными правовыми препятствиями. Нормы о «призовых судах» не применялись в современных условиях и могут вызвать многочисленные споры.

Основной площадкой для рассмотрения подобных дел может стать федеральный суд Южного округа Техаса. Расположенный в порту Хьюстона нефтехимический комплекс способен хранить большие объёмы конфискованного сырья.

«Призовыми судами» называли специализированные трибуналы, которые легализовывали захват вражеских кораблей и грузов во время войны. Они активно действовали в XVIII–XIX веках, в том числе во время Наполеоновских войн и Гражданской войны в США.

Последний раз Вашингтон использовал такой механизм в период Испано-американской войны 1898 года. Захваченные суда и товары признавали собственностью государства, после чего их могли продать.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном вскоре завершится, поскольку Ормузский пролив открыт для судоходства. При этом США продолжают морскую блокаду иранских портов и проводят учения для защиты танкеров. Одновременно Вашингтон и Тегеран ведут непрямые переговоры при посредничестве Пакистана и Омана.