Тело бортпроводницы Southwest Airlines нашли возле мусорного бака рядом с отелем

Бортпроводница Southwest Airlines Дженни Луптон погибла во время рабочей остановки в Гонолулу. Её тело обнаружили 20 августа возле мусорного контейнера на территории Hilton Hawaiian Village в районе Вайкики. Полиция Гонолулу начала расследование, которым сейчас занимается отдел по расследованию убийств, сообщает The Sun.

«Полицейское управление Гонолулу проводило расследование по неподтверждённому сообщению и в связи с происшествием на месте смерти, где около 20 августа 2026 года в мусорном контейнере отеля Hilton Hawaiian Village в Вайкики была обнаружена погибшая женщина. Подробности и официальные причины смерти пока остаются весьма скудными, местные власти продолжают свою работу», — говорится в заявлении полиции.

Луптон была родом из Мура, штат Оклахома. По данным семьи, она 29 лет работала бортпроводницей, в том числе 26 лет — в Southwest Airlines. У женщины остался 15-летний сын. Родственники получили от сотрудников офиса медицинского эксперта информацию о том, что Дженни, предположительно, упала с балкона номера на 24-м этаже Hilton Hawaiian Village. Однако официально эта версия не установлена как причина или обстоятельство смерти.

Следователи опрашивают свидетелей, изучают и восстанавливают записи камер наблюдения, а также собирают другие материалы по делу. Полиция намеренно не раскрывает часть сведений, чтобы не повредить расследованию. Семья Луптон не верит, что она могла намеренно навредить себе. Близкие обращают внимание на её планы и сообщения, которые Дженни отправляла незадолго до смерти. В тот вечер она встретилась с коллегой, они ходили танцевать, а сама Луптон сделала татуировку с контуром гибискуса. Позже она собиралась вернуться домой и добавить к рисунку цвет.

После получения известия о смерти родственники начали выяснять последние часы жизни Дженни. Семья намерена приехать на Гавайи, чтобы забрать её тело и самостоятельно восстановить хронологию произошедшего.

В Southwest Airlines выразили соболезнования семье погибшей и сообщили, что компания сотрудничает с местными властями. Тем временем полиция Гонолулу просит не распространять непроверенные сведения: расследование продолжается, а окончательного заключения о характере смерти Дженни Луптон ещё нет.

Ранее в Батуми обнаружили тело 21-летнего россиянина. Семья погибшего требует признать её потерпевшей стороной и изменить статью, по которой расследуется дело. Сейчас расследование ведётся по статье о доведении до самоубийства. При этом родственники не согласны с такой версией и считают, что обстоятельства смерти требуют дополнительной проверки. При первоначальном осмотре тела следов насилия обнаружено не было. Окончательную причину смерти должна установить экспертиза, её результаты пока не опубликованы.