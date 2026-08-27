Автобус и фура в Улан-Удэ столкнулись из-за ограниченной видимости на повороте
Обложка © Max / МЧС Республики Бурятия
Шесть человек госпитализированы после столкновения автобуса с большегрузом в Улан-Удэ. Авария произошла на опасном повороте с ограниченной видимостью, сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации города.
Автобус и фура в Улан-Удэ столкнулись из-за ограниченной видимости на повороте. Видео © Max / Полиция Бурятии
ДТП случилось около 07:00 по местному времени в районе остановки «Таёжная» в микрорайоне Никольский. Машины столкнулись на повороте на улицу Лебедева.
Автобус «Волгабас» следовал по маршруту № 2 из микрорайона Мясокомбинат в направлении центра города.
Медицинская помощь потребовалась водителю и пяти пассажирам общественного транспорта. Всех пострадавших доставили в больницу, сведения о характере полученных травм уточняются.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, бригады скорой помощи, представители МУП «Городские маршруты» и городского комитета по транспорту. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Накануне автобус и грузовой автомобиль столкнулись на внутреннем кольце КАД в районе Сестрорецка. Травмы получили пять человек. К ликвидации последствий аварии привлекли 14 сотрудников МЧС и три единицы техники.
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