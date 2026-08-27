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Регион
27 августа, 03:47

Автобус и фура в Улан-Удэ столкнулись из-за ограниченной видимости на повороте

Обложка © Max / МЧС Республики Бурятия

Обложка © Max / МЧС Республики Бурятия

Шесть человек госпитализированы после столкновения автобуса с большегрузом в Улан-Удэ. Авария произошла на опасном повороте с ограниченной видимостью, сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации города.

Автобус и фура в Улан-Удэ столкнулись из-за ограниченной видимости на повороте. Видео © Max / Полиция Бурятии

ДТП случилось около 07:00 по местному времени в районе остановки «Таёжная» в микрорайоне Никольский. Машины столкнулись на повороте на улицу Лебедева.

Автобус «Волгабас» следовал по маршруту № 2 из микрорайона Мясокомбинат в направлении центра города.

Медицинская помощь потребовалась водителю и пяти пассажирам общественного транспорта. Всех пострадавших доставили в больницу, сведения о характере полученных травм уточняются.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, бригады скорой помощи, представители МУП «Городские маршруты» и городского комитета по транспорту. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Дети не пострадали в ДТП с автобусом в Улан-Удэ
Дети не пострадали в ДТП с автобусом в Улан-Удэ

Накануне автобус и грузовой автомобиль столкнулись на внутреннем кольце КАД в районе Сестрорецка. Травмы получили пять человек. К ликвидации последствий аварии привлекли 14 сотрудников МЧС и три единицы техники.

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Виталий Приходько
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