Дети не пострадали в ДТП с автобусом в Улан-Удэ

По информации пресс-службы МВД по Бурятии, в ДТП с автобусом и большегрузом в Улан-Удэ пострадали исключительно взрослые, детей среди пострадавших нет.

«По предварительной информации, сегодня утром на ул. Лебедева 56-летний водитель автобуса «Волгабас» совершил столкновение с грузовым автомобилем «Вольво» под управлением 50-летнего водителя. В результате ДТП в медицинское учреждение с травмами доставлены шесть взрослых, детей среди пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте аварии работают эксперты, выясняются причины и обстоятельства случившегося. В комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации города Улан-Удэ уточнили, что ДТП произошло на опасном участке дороги с ограниченной видимостью.

В региональном Следственном управлении СК России сообщили, что организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Следственная группа выехала на место аварии.