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Регион
27 августа, 03:06

Дети не пострадали в ДТП с автобусом в Улан-Удэ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

По информации пресс-службы МВД по Бурятии, в ДТП с автобусом и большегрузом в Улан-Удэ пострадали исключительно взрослые, детей среди пострадавших нет.

«По предварительной информации, сегодня утром на ул. Лебедева 56-летний водитель автобуса «Волгабас» совершил столкновение с грузовым автомобилем «Вольво» под управлением 50-летнего водителя. В результате ДТП в медицинское учреждение с травмами доставлены шесть взрослых, детей среди пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте аварии работают эксперты, выясняются причины и обстоятельства случившегося. В комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации города Улан-Удэ уточнили, что ДТП произошло на опасном участке дороги с ограниченной видимостью.

В региональном Следственном управлении СК России сообщили, что организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Следственная группа выехала на место аварии.

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Напомним, авария произошла на пересечении улиц Таежная и Лебедева в Октябрьском районе Улан-Удэ. В ДТП участвовали грузовой автомобиль и автобус, следовавший по маршруту №2. Водитель и 5 пассажиров госпитализированы в лечебное учреждение.

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Алена Пенчугина
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