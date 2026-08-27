В Свердловской и Самарской областях 27 августа объявили режим ракетной опасности

Рано утром 27 августа на территории Свердловской области была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

«Внимание! В регионе объявлен режим ракетной опасности!» — написал он в мессенджере «Макс».

Губернатор обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие и бдительность, добавив, что в рамках мер безопасности в период действия режима ракетной опасности возможны ограничения связи и мобильного интернета.

О введении режима ракетной опасности в Самарской области 27 августа также информировал губернатор Вячеслав Федорищев.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами», — говорится в публикации в мессенджере «Макс».

Спустя время ракетную опасность в Свердловской и Самарской областях отменили.

Ранее Life.ru писал, что два человека пострадали из-за атак беспилотников в Белгородской области. Среди них 17-летняя девушка, чей автомобиль атаковал FPV-дрон в селе Бессоновка. Девушку с осколочными ранениями рук и грудной клетки доставили в детскую областную клиническую больницу. Раны оказались непроникающими, после лечения пострадавшую отпустили домой. В посёлке Октябрьский дрон атаковал мужчину. Он получил акубаротравму. После помощи в районной больнице пациента госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода.