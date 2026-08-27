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Регион
27 августа, 04:08

В Свердловской и Самарской областях 27 августа объявили режим ракетной опасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Рано утром 27 августа на территории Свердловской области была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

«Внимание! В регионе объявлен режим ракетной опасности!» — написал он в мессенджере «Макс».

Губернатор обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие и бдительность, добавив, что в рамках мер безопасности в период действия режима ракетной опасности возможны ограничения связи и мобильного интернета.

О введении режима ракетной опасности в Самарской области 27 августа также информировал губернатор Вячеслав Федорищев.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами», — говорится в публикации в мессенджере «Макс».

Спустя время ракетную опасность в Свердловской и Самарской областях отменили.

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Алена Пенчугина
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