Аппарат комитета Госдумы по экологии сообщил о гибели рыбы в Тюменской области

Полная гибель рыбы зафиксирована в реках Туре и Тоболе, частичная — в Иртыше, Тавде и Исети, заявила руководитель аппарата комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елена Панова в своём телеграм-канале.

«Представители рыбного хозяйства и Российской академии наук окончательно развеяли все надежды. В Туре и Тоболе рыба полностью утрачена, частично — в Иртыше, Тавде, Исети. То же самое и с кормовой базой, 95% которой не осталось», — написала Панова.

По оценке Пановой, «сорные» рыбы могут восстановиться через 2–4 года, стерлядь — через 6 лет, нельма — через 8–10 лет.

Программа Росрыболовства по восстановлению ценных видов рыб не распространяется на Туру. Если не помочь рекам, они будут зарыбляться сами очень долго.

Ранее в Тюмени подрядные организации за два дня вывезли с берегов реки Туры почти тонну погибшей рыбы. Очистка ведётся на наиболее пострадавших участках, включая Гагаринский парк и территорию городского пляжа. Собранную рыбу направляют на последующую утилизацию. Работы также организованы на озере Круглом. Специалисты уже очистили свыше 1,2 километра береговой линии и продолжают ликвидировать последствия массовой гибели рыбы.