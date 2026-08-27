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27 августа, 04:40

В Каменске-Шахтинском и 8 районах Ростовской области сбили более 70 БПЛА ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Более 70 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожены минувшей ночью в Ростовской области при отражении массированной воздушной атаки. Дроны сбиты в Каменске-Шахтинском и восьми районах: Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Тарасовском, Каменском, Красносулинском, Багаевском, Азовском. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Тарасовском районе повреждены два жилых дома, хозяйственные сооружения и автомобиль. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Возгорания сухой растительности и скошенных полей произошли в Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах. Пострадавших нет, все пожары удалось оперативно ликвидировать.

Лесной пожар произошёл в Шолоховском лесничестве после падения обломков БПЛА. По данным на 7.00 пожар на площади 3,3 га локализован.

Пушилин сообщил, что в результате ударов ВСУ пострадали 11 мирных жителей
Пушилин сообщил, что в результате ударов ВСУ пострадали 11 мирных жителей

Ранее одна из пассажирок рейсового автобуса Лисичанск — Стаханов, атакованного беспилотным летательным аппаратом ВСУ в ЛНР, была госпитализирована в состоянии клинической смерти. Спасти её не удалось — пациентка скончалась в стенах медицинского учреждения. В лечебное учреждение были доставлены три пассажира и водитель рейсового автобуса.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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