В Латвии возбудили дело против водителя с семью мигрантами в багажнике

Семь человек без документов обнаружили в багажном отделении Volkswagen, остановленного 26 августа в Елгаве. По данным латвийской Государственной пограничной службы, все они ранее незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу. Об этом сообщили в погранслужбе страны.

Автомобиль остановили пограничники совместно с сотрудниками полиции после проверки поступившей информации и проведения непрерывных мероприятий по преследованию. Машиной управлял гражданин Латвии. При осмотре выяснилось, что находившиеся в багажнике люди не имели действительных проездных документов, виз или разрешений на проживание.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 3.1 статьи 285 Уголовного закона Латвии. Она предусматривает ответственность за незаконное перемещение людей через государственную границу в период усиленного режима охраны границы либо чрезвычайного положения, введённого из-за угрозы её неприкосновенности, независимо от места совершения преступления на территории Латвии. Семерых человек задержали в соответствии со статьёй 4 закона о Государственной пограничной службе.

Отмечается, что с начала года пограничная служба Латвии возбудила 131 уголовное дело о незаконном перемещении людей и предоставлении возможностей для их незаконного пребывания в стране. Фигурантами стали 103 человека, при этом 50 производств были выделены из ранее возбуждённых дел. Латвийская погранслужба сообщила и о вынесенных по таким делам приговорах. В одном случае обвиняемый получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы, в другом — 6 лет и 1 месяц.

Ранее на границе Латвии и Белоруссии впервые нашли подземный туннель, который вырыли мигранты. Туннель обнаружили в ночь на 11 августа после того, как на латвийской территории заметили группу из 15 мигрантов. При проверке пограничники нашли скрытый ход в 10 метрах от забора. Министр уже поручил проверить землю вдоль границы, чтобы понять, есть ли другие подобные туннели.