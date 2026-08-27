Бейонсе пожертвует $1 млн пострадавшим от землетрясения в Колумбии

Американская певица Бейонсе перечислит 1 миллион долларов из личных средств в помощь пострадавшим от землетрясения в Колумбии. О данном решении сообщила пресс-служба её лейбла Parkwood Entertainment.

«Бейонсе объявляет, что лично пожертвует $1 млн организациям, которые в настоящее время находятся в Колумбии и оказывают помощь после разрушений, вызванных недавним землетрясением», — сказано в пресс-релизе компании.

Средства направят на продовольствие и предметы первой необходимости в наиболее пострадавшие районы Колумбии.

Количество жертв мощного землетрясения, произошедшего на западе Колумбии 10 августа, продолжает расти. По последним данным службы управления рисками стихийных бедствий, число погибших достигло 329 человек. Ещё 247 жителей числятся пропавшими без вести, а 4600 человек получили ранения различной степени тяжести. Спасены 364 человека и более 1,2 тысячи животных. Землетрясение магнитудой 7,4, эпицентр которого находился вблизи города Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко, затронуло 15 департаментов страны.