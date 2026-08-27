Режим ракетной опасности в Свердловской области отменён

В Свердловской области сняли режим ракетной опасности. Соответствующее распоряжение вступило в силу в 05:35 по московскому времени.

Об отмене ограничений сообщил глава субъекта Денис Паслер. В своём официальном аккаунте он подтвердил: «Внимание! Отбой ракетной опасности в Свердловской области!».

Тревожная ситуация в регионе длилась меньше часа. Сигнал о возможной угрозе поступил жителям в 04:47 мск.

В течение этого времени органы власти призывали население сохранять бдительность и следовать инструкциям безопасности. Местные экстренные службы работали в усиленном режиме, отслеживая воздушную обстановку.

На текущий момент ситуация стабилизировалась. Официальных данных о происшествиях или последствиях краткосрочного оповещения не поступало. Жизнь региона возвращается к привычному ритму.

Ракетная опасность в ночь на 27 августа такж объявлялась в Курской, Воронежской, Орловской, Липецкой и Тамбовской областях.