Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 августа, 05:07

Режим ракетной опасности в Свердловской области отменён

В Свердловской области отменили режим ракетной опасности 27 августа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aliioss Films

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aliioss Films

В Свердловской области сняли режим ракетной опасности. Соответствующее распоряжение вступило в силу в 05:35 по московскому времени.

Об отмене ограничений сообщил глава субъекта Денис Паслер. В своём официальном аккаунте он подтвердил: «Внимание! Отбой ракетной опасности в Свердловской области!».

Тревожная ситуация в регионе длилась меньше часа. Сигнал о возможной угрозе поступил жителям в 04:47 мск.

В течение этого времени органы власти призывали население сохранять бдительность и следовать инструкциям безопасности. Местные экстренные службы работали в усиленном режиме, отслеживая воздушную обстановку.

На текущий момент ситуация стабилизировалась. Официальных данных о происшествиях или последствиях краткосрочного оповещения не поступало. Жизнь региона возвращается к привычному ритму.

В Каменске-Шахтинском и 8 районах Ростовской области сбили более 70 БПЛА ВСУ
В Каменске-Шахтинском и 8 районах Ростовской области сбили более 70 БПЛА ВСУ

Ракетная опасность в ночь на 27 августа такж объявлялась в Курской, Воронежской, Орловской, Липецкой и Тамбовской областях.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar