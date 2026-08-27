Воздушная мощь растёт: ВКС России получили новые истребители Су-35С
ОАК передала ВКС России партию истребителей Су-35С
ОАК передала ВКС России партию истребителей Су-35С. Обложка © ПАО ОАК
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав госкорпорации «Ростех», отчиталась о передаче ВКС России очередной партии многофункциональных истребителей Су-35С.
ОАК передала ВКС России партию истребителей Су-35С. Видео © ПАО ОАК
Согласно официальному заявлению госкорпорации, самолёты поколения 4++ успешно прошли полный цикл заводских испытаний. Лётчики Министерства обороны РФ протестировали машины во всех рабочих режимах, после чего истребители совершили перелёт из Комсомольска-на-Амуре на аэродром постоянного базирования.
Техника готова к выполнению задач по предназначению. Усиление авиационного парка новыми Су-35С значительно повышает боевой потенциал российских воздушно-космических сил.
Ранее сообщалось, что российский Су-35 заметно превосходит шведский JAS 39 Gripen по скорости, дальности, запасу топлива и вооружению. К такому выводу пришёл обозреватель Гаррисон Касс, сравнивший два истребителя. По его оценке, после появления Gripen у украинских ВВС встреча этих машин в воздухе станет вполне вероятной.
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