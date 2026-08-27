Воздушная мощь растёт: ВКС России получили новые истребители Су-35С

Согласно официальному заявлению госкорпорации, самолёты поколения 4++ успешно прошли полный цикл заводских испытаний. Лётчики Министерства обороны РФ протестировали машины во всех рабочих режимах, после чего истребители совершили перелёт из Комсомольска-на-Амуре на аэродром постоянного базирования.

ОАК планирует выпускать до 36 самолётов МС-21 в год к 2032 году

ОАК планирует выпускать до 36 самолётов МС-21 в год к 2032 году

Ранее сообщалось, что российский Су-35 заметно превосходит шведский JAS 39 Gripen по скорости, дальности, запасу топлива и вооружению. К такому выводу пришёл обозреватель Гаррисон Касс, сравнивший два истребителя. По его оценке, после появления Gripen у украинских ВВС встреча этих машин в воздухе станет вполне вероятной.