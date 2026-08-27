РКН оштрафовал мебельную фабрику «Шатура» за нарушения в рекламе с Гришаевой

Российские компании столкнулись с новыми правовыми рисками: Роскомнадзор (РКН) начал активно штрафовать бизнес за нарушение правил маркировки интернет-рекламы. Одним из последних прецедентов стал штраф в размере 200 тысяч рублей, наложенный на мебельную фабрику «Шатура», узнал SHOT.

Причиной санкций стал рекламный ролик с участием народной артистки РФ Нонны Гришаевой. По условиям контракта, актриса снялась в видео для соцсетей, однако компания не передала сведения о размещении материала в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР), как того требует законодательство.

Изначально претензии возникли к самой актрисе, однако в ходе разбирательства выяснилось, что согласно договору обязанность по регистрации рекламного поста лежала исключительно на «Шатуре». В итоге административное дело в отношении артистки было закрыто, а бренд получил штраф. Попытки компании обжаловать это решение в суде оказались безуспешными.

Этот случай пополнил список громких разбирательств РКН. Ранее ведомство уже подавало иски к ряду популярных блогеров, включая Карину Нигай, Дину Саеву и Сашу Савельеву. Основные претензии к медийным персонам касались нарушений при подаче отчетности и невыполнения требований по маркировке, что вновь напоминает бизнесу и инфлюенсерам о необходимости строгого соблюдения новых правил рекламного рынка.