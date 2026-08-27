В частной переписке киевлян обсуждается возможная сдача украинской столицы российским войскам. По словам женщины, переехавшей в Россию до начала СВО и поддерживающей контакты с друзьями и соседями в Киеве, в городе «поползли слухи» о передаче города РФ к 2030 году.

«Говорят, правда, об этом очень мало, тихо и шёпотом. В закрытых чатах пишут тоже весьма осторожно, потому что страх никуда не исчез, а стал нормой, привычным состоянием киевлян. В основном все по-прежнему высказывают лишь провластную позицию, за продолжение бойни», — приводит сайт kp.ru слова женщины.

Ранее британский политический активист и бывший посол Крейг Мюррей заявил, что большинство жителей Украины, по данным опросов, выступают за переговоры о мирном урегулировании с Россией, однако власти страны, по его мнению, игнорируют эти настроения.