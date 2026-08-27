Полный разгром: ПВО выжгла 267 вражеских беспилотников за одну ночь

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны отразили масштабный налёт украинских беспилотных летательных аппаратов. Оперативные службы зафиксировали активность противника в 14 субъектах страны, а также над морскими акваториями.

В оборонном ведомстве уточнили: «В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 267 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа». Эти устройства пытались атаковать объекты в Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.

Также под удар попали Краснодарский край, Башкортостан и Республика Крым. Отражение налёта проходило одновременно над акваториями Азовского и Чёрного морей.

В настоящее время региональные власти совместно с экстренными службами проводят обследование пострадавших зон.

Также более 70 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожены минувшей ночью в Ростовской области при отражении массированной воздушной атаки. Дроны сбиты в Каменске-Шахтинском и восьми районах: Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Тарасовском, Каменском, Красносулинском, Багаевском, Азовском.