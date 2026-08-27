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Регион
27 августа, 05:25

Полный разгром: ПВО выжгла 267 вражеских беспилотников за одну ночь

ПВО уничтожила 267 украинских БПЛА за прошедшую ночь

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны отразили масштабный налёт украинских беспилотных летательных аппаратов. Оперативные службы зафиксировали активность противника в 14 субъектах страны, а также над морскими акваториями.

В оборонном ведомстве уточнили: «В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 267 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа». Эти устройства пытались атаковать объекты в Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.

Также под удар попали Краснодарский край, Башкортостан и Республика Крым. Отражение налёта проходило одновременно над акваториями Азовского и Чёрного морей.

В настоящее время региональные власти совместно с экстренными службами проводят обследование пострадавших зон.

ПВО за день сбила 51 украинский БПЛА над регионами России
ПВО за день сбила 51 украинский БПЛА над регионами России

Также более 70 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожены минувшей ночью в Ростовской области при отражении массированной воздушной атаки. Дроны сбиты в Каменске-Шахтинском и восьми районах: Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Тарасовском, Каменском, Красносулинском, Багаевском, Азовском.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Оксана Попова
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