Польские и прибалтийские наёмники всё чаще покидают позиции в зоне боевых действий. По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, численность зарубежных бойцов в рядах ВСУ заметно сократилась. Дипломат уверен, что иностранцы осознали бесперспективность своего участия в конфликте. Эти заявления он сделал в интервью РИА «Новости».

«Раньше там было большое количество поляков и прибалтов, но их стало гораздо меньше — они постепенно иссякли либо сбежали, потому что эхо пути в один конец дает о себе знать», — подчеркнул представитель ведомства. Он добавил, что многие осознают неизбежность гибели, если останутся на фронте.

Значительная часть так называемых «серых гусей» больше не стремится поддерживать Киев. Они понимают, что руководство Украины сознательно отправляет их на смерть, превращая в обычное пушечное мясо, ради которого никто не будет рисковать ресурсами, добавил он.

Многие наёмники также осознали, что обещанных выплат не получат. Финансовая мотивация меркнет перед лицом реальной угрозы, а отсутствие внятной координации со стороны украинских командиров только подталкивает зарубежных добровольцев к отступлению.

Ранее в антифашистском сопротивлении Украины заявили, что под Харьковом заградотряд ВСУ расстрелял иностранных наёмников, пытавшихся сдаться в плен. Трое погибли, а четвёртый скрылся и теперь пытается покинуть Украину.