Бывший военнослужащий британской армии Майкл Джонс Ли Гарет вступил в ряды ВС РФ и сейчас проходит подготовку на полигоне группировки войск «Центр», передаёт ТАСС.

По его словам, в британской армии он прослужил три года после окончания школы, а впервые приехал в Россию в 2018 году и тогда решил переехать в страну.

Российское гражданство уроженец Лондона получил в 2026 году. В беседе с ТАСС Джонс также сообщил, что проходит подготовку уже около месяца.

Ранее генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский заявил, что некоторые граждане Франции выражают готовность вступить в ряды ВС России. Российские дипломаты в Марселе всё чаще слышат от простых французов слова поддержки, а некоторые из них заявляют о готовности служить в российской армии.