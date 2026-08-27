Из британской армии — в российскую: Уроженец Лондона вступил в ВС РФ
Британец вступил в ВС РФ после трёх лет службы в армии Великобритании
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Бывший военнослужащий британской армии Майкл Джонс Ли Гарет вступил в ряды ВС РФ и сейчас проходит подготовку на полигоне группировки войск «Центр», передаёт ТАСС.
По его словам, в британской армии он прослужил три года после окончания школы, а впервые приехал в Россию в 2018 году и тогда решил переехать в страну.
Российское гражданство уроженец Лондона получил в 2026 году. В беседе с ТАСС Джонс также сообщил, что проходит подготовку уже около месяца.
Ранее генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский заявил, что некоторые граждане Франции выражают готовность вступить в ряды ВС России. Российские дипломаты в Марселе всё чаще слышат от простых французов слова поддержки, а некоторые из них заявляют о готовности служить в российской армии.
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