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27 августа, 06:48

Двое россиян пропали без вести после селя в Тибете

Обложка © X / SprinterPress

Обложка © X / SprinterPress

В Тибетском автономном районе Китая в результате схода селя пропали без вести два гражданина России. Об этом сообщили в посольстве РФ в КНР со ссылкой на данные местных властей.

По состоянию на утро 27 августа местонахождение ещё троих соотечественников также пока не установлено. Поисковые мероприятия продолжаются.

В Непале из-за мощного наводнения пропали без вести более 380 туристов
В Непале из-за мощного наводнения пропали без вести более 380 туристов

Ранее в районе пограничного перехода «Гьиронг» на границе Китая с Непалом сошёл мощный оползень. По последним данным, в результате стихийного бедствия в Китае пропали без вести 558 человек, среди них 260 иностранцев; поисково-спасательные работы продолжаются.

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Дарья Денисова
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