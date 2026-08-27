Двое россиян пропали без вести после селя в Тибете

В Тибетском автономном районе Китая в результате схода селя пропали без вести два гражданина России. Об этом сообщили в посольстве РФ в КНР со ссылкой на данные местных властей.

По состоянию на утро 27 августа местонахождение ещё троих соотечественников также пока не установлено. Поисковые мероприятия продолжаются.

Ранее в районе пограничного перехода «Гьиронг» на границе Китая с Непалом сошёл мощный оползень. По последним данным, в результате стихийного бедствия в Китае пропали без вести 558 человек, среди них 260 иностранцев; поисково-спасательные работы продолжаются.