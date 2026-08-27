В Кременчуге уничтожен НПЗ, переваливавший импортное горючее

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нанесении массированного удара высокоточным оружием по критически важным объектам военно-промышленного комплекса противника. Операция была направлена на срыв снабжения подразделений ВСУ и уничтожение их производственных мощностей.

В городе Кременчуг Полтавской области поражен нефтеперерабатывающий завод. Данный объект использовался не только для хранения и распределения горюче-смазочных материалов для нужд армии, но и служил ключевым узлом для перевалки нефтепродуктов, поступающих из-за рубежа. Уничтожение этой инфраструктуры серьёзно осложнит логистику поставок топлива для украинской техники.

Одновременно с этим, в Одесской области, в населённом пункте Ильичёвка, были нанесены удары по военным производственным мощностям. В результате попаданий уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов, а также цех, специализировавшийся на производстве селитры. Эти объекты играли важную роль в обеспечении потребностей ВСУ, и их вывод из строя наносит существенный урон оперативным возможностям противника.

Напомним, минувшей ночью ВС РФ провели массированную атаку по территории Украины. Для выполнения боевых задач применялось высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные дроны.