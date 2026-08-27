Две секунды вместо пары часов: Почему рукопожатие лидеров важнее самих переговоров

Рукопожатие мировых лидеров может за несколько секунд сформировать у публики впечатление о переговорах, которое вовсе не соответствует их реальному содержанию. Поэтому искать в каждом движении политический сигнал опасно: на жест влияют протокол, камеры и даже обычная спешка, рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в комментарии RuNews24.ru.

По его словам, зритель невольно оценивает, кто первым протянул руку, сделал шаг навстречу или дольше удерживал контакт. В результате сложная дипломатия превращается в понятный визуальный сюжет о доверии, равенстве или соперничестве.

«Рукопожатие — это визуальный заголовок переговоров», — отметил эксперт.

Показательный пример — первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 в Гамбурге в 2017 году. СМИ подробно разбирали их приветствие, хотя сами переговоры вместо запланированных 30–45 минут продолжались более двух часов. Похожая история произошла с Владимиром Путиным и экс-премьером Британии Терезой Мэй в 2016-м: короткий эпизод с рукопожатием пытались представить свидетельством холодности, тогда как Кремль объяснял произошедшее спешкой.

Якубович объяснил популярность таких трактовок простотой картинки: соглашение нужно читать и анализировать, а фотография мгновенно предлагает зрителю готовую историю. Поэтому удачный кадр способен подчеркнуть близость лидеров, а неудачный — создать ощущение конфликта, которого могло и не быть.

«Для профессионального наблюдателя правило простое: сначала смотреть на договор, потом на рукопожатие. Жест показывает впечатление. Документ — результат. Политика решается за столом переговоров, но в массовом сознании запоминается в момент, когда два человека просто протянули друг другу руки», — заключил эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал о необычном рукопожатии Дональда Трампа и французского президента Эмманюэля Макрона в Версале. Приветствие лидеров переросло в затяжной силовой жест, который журналисты отдельно обсуждали ещё до начала самой встречи.