«Зарабатывать — много ума не надо»: Саша Бортич объяснила, почему исчезла с экранов

Актриса Александра Бортич сознательно поставила карьеру на паузу, почувствовав сильное эмоциональное истощение. Постоянные съёмки и возможность хорошо зарабатывать перестали компенсировать нехватку внутренних сил, рассказала артистка Пятому каналу.

Бортич сознательно поставила карьеру на паузу. Видео © Пятый канал

Бортич призналась, что в какой-то момент поняла: продолжать работать в прежнем темпе больше не хочет. По её словам, для известного артиста найти очередной проект и заработать не так сложно, однако высокая занятость не спасает от выгорания.

«Ну устала, чувствую, что нужен ресурс. Зарабатывать деньги, мне кажется, много ума не надо. Тем более, если ты известный и тебя много где зовут, то ты просто работаешь. Но я очень остро ощутила истощение эмоциональное», — поделилась актриса.

Для восстановления Бортич решила уделять больше времени себе и близким. Ещё одним важным инструментом она считает психотерапию, о пользе которой говорит уже не первый год. По мнению артистки, подобная поддержка нужна каждому.

Ранее Life.ru рассказывал, как эмоциональное выгорание довело звезду «Великолепного века» до ухода из сериала. Актриса рассказывала, что из-за непрерывной работы ощущала себя «машиной» и в итоге оказалась на грани нервного срыва.