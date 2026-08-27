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27 августа, 08:33

«Зарабатывать — много ума не надо»: Саша Бортич объяснила, почему исчезла с экранов

Актриса Александра Бортич объяснила паузу в карьере эмоциональным истощением

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Актриса Александра Бортич сознательно поставила карьеру на паузу, почувствовав сильное эмоциональное истощение. Постоянные съёмки и возможность хорошо зарабатывать перестали компенсировать нехватку внутренних сил, рассказала артистка Пятому каналу.

Бортич сознательно поставила карьеру на паузу. Видео © Пятый канал

Бортич призналась, что в какой-то момент поняла: продолжать работать в прежнем темпе больше не хочет. По её словам, для известного артиста найти очередной проект и заработать не так сложно, однако высокая занятость не спасает от выгорания.

«Ну устала, чувствую, что нужен ресурс. Зарабатывать деньги, мне кажется, много ума не надо. Тем более, если ты известный и тебя много где зовут, то ты просто работаешь. Но я очень остро ощутила истощение эмоциональное», — поделилась актриса.

Для восстановления Бортич решила уделять больше времени себе и близким. Ещё одним важным инструментом она считает психотерапию, о пользе которой говорит уже не первый год. По мнению артистки, подобная поддержка нужна каждому.

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Ранее Life.ru рассказывал, как эмоциональное выгорание довело звезду «Великолепного века» до ухода из сериала. Актриса рассказывала, что из-за непрерывной работы ощущала себя «машиной» и в итоге оказалась на грани нервного срыва.

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Владимир Озеров
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