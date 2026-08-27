«Челюскин» вернулся через 92 года: В Петербурге возрождают легендарный пароход

Легендарный пароход «Челюскин», затонувший в Арктике 92 года назад, воссоздают в Петербурге с точностью до мельчайших деталей. Модель в масштабе 1:100 станет первым экспонатом будущего Музея отечественного гражданского флота, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге воссоздают легендарный пароход «Челюскин». Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Над миниатюрным судном мастера «БРИГ» работают уже три месяца. Основой послужили архивные снимки экспедиции, в том числе фотографии исследователя Отто Шмидта и капитана Владимира Воронина. Сейчас специалисты заканчивают рубку, ограждения и другие мелкие элементы.

Особое внимание уделили технологии постройки оригинала. В 1933 году стальные листы корпуса сваривали внахлёст, а не соединяли заклёпками. В копии сталь заменили долговечной латунью, но каждый отдельный лист уложили по тому же принципу.

«Это не декоративная накатка. Это на самом деле по шпангоутам шло строительство, как оно было на самом деле», — рассказал один из мастеров.

«Челюскин» должен был за одну навигацию пройти Северным морским путём до Владивостока, однако оказался зажат льдами. После нескольких месяцев дрейфа 13 февраля 1934 года корпус раздавило. На льдине оказались 104 человека, которых позже эвакуировали полярные лётчики — будущие первые Герои Советского Союза.

Одной из первых новую модель увидит Карина Васильева — последняя ныне живущая участница экспедиции. Она родилась прямо на «Челюскине» 31 августа 1933 года и в ближайшие дни отметит 93-летие. Ей собираются вручить именной шпангоут, копия которого заложена в модель.

Ранее Life.ru писал, что экспедиция «Чистой Арктики» отправилась на мыс Челюскин, где началась масштабная работа по восстановлению арктической экосистемы и развитию научных исследований.