Курица стала самым популярным мясом в мире

Курица стала самым потребляемым мясом в мире, пишет Financial Times. В 2023 году вырастили 76,2 млрд птиц против 48,3 млрд в 2006-м.

Рост особенно заметен в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Америке и Европе. Китай и США вместе формируют около трети мирового спроса.

Популярность птицы объясняют относительно невысокой стоимостью, быстрым выращиванием и эффективным использованием кормов. Кроме того, курятина подходит для разных национальных кухонь и не сталкивается с религиозными ограничениями, характерными для некоторых других видов мяса.

Эксперты считают, что предел роста ещё не достигнут. По словам специалиста Rabobank Нан-Дирка Мулдера, ему сложно найти рынок, где потребление курятины сокращается.

При этом отрасль сталкивается с проблемами. Птичий грипп нарушает производство, а жители и экологические активисты выступают против строительства новых ферм и предприятий. В некоторых странах проекты уже отменяли после протестов.

Теперь производители всё чаще делают ставку на локальные фермы. Причинами называют продовольственную безопасность и создание рабочих мест, однако дальнейшее расширение отрасли может упереться не в спрос, а в возможность получить разрешение на строительство новых объектов.

Ранее в Забайкалье изъяли и уничтожили 8,5 тонны китайской куриной грудки, в которой обнаружили Listeria monocytogenes. Опасную продукцию получили две компании — ООО ТД «Элит Трейд» и ООО «Кодар», а производителем было Heilongjiang Bei San Xia Food Co., Ltd. Ранее у этого поставщика уже выявляли сальмонеллу.