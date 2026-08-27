Масштабное наступление в Донбассе: Герасимов доложил об успехах Армии России
Герасимов: ВС России ведут наступление на всех направлениях
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов в ходе инспекции Южной группировки войск доложил о серьёзных успехах на линии соприкосновения. Российские подразделения ведут интенсивные наступательные действия, взламывая эшелонированные оборонительные порядки противника.
Особое внимание уделяется 3-й армии, которая прорывает фронт на правом фланге, нацелившись на Славянск. Параллельно с этим, восточнее Краматорска продолжается планомерное уничтожение вражеских сил: артиллерия и авиация эффективно поражают скопления живой силы и техники.
В Алексеево-Дружковке ситуация для обороняющихся критическая. Этот важный стратегический узел на Северодонецком направлении стал ареной городских боёв, где наши штурмовики уже контролируют около половины населённого пункта.
Не менее ожесточенные столкновения зафиксированы в Куртовке и Веролюбовке. Здесь подразделения ВС РФ ведут активные уличные сражения, вытесняя противника из занятых кварталов.
Командование отмечает, что инициатива полностью перешла к российским войскам: наступление идёт по всм направлениям. Планомерное давление по всей линии фронта вынуждает неприятеля оставлять подготовленные рубежи, создавая предпосылки для дальнейшего продвижения вглубь территории.
Напомним, в штабе группировки начальник Генштаба заслушал детальные доклады о текущей ситуации. Командование представило отчеты об оперативной обстановке, ключевых успехах в освобождении населённых пунктов Донецкой Народной Республики и о том, как именно реализуется стратегия выдавливания противника с занимаемых позиций.
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