Начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов в ходе инспекции Южной группировки войск доложил о серьёзных успехах на линии соприкосновения. Российские подразделения ведут интенсивные наступательные действия, взламывая эшелонированные оборонительные порядки противника.

Особое внимание уделяется 3-й армии, которая прорывает фронт на правом фланге, нацелившись на Славянск. Параллельно с этим, восточнее Краматорска продолжается планомерное уничтожение вражеских сил: артиллерия и авиация эффективно поражают скопления живой силы и техники.

В Алексеево-Дружковке ситуация для обороняющихся критическая. Этот важный стратегический узел на Северодонецком направлении стал ареной городских боёв, где наши штурмовики уже контролируют около половины населённого пункта.

Не менее ожесточенные столкновения зафиксированы в Куртовке и Веролюбовке. Здесь подразделения ВС РФ ведут активные уличные сражения, вытесняя противника из занятых кварталов.

Командование отмечает, что инициатива полностью перешла к российским войскам: наступление идёт по всм направлениям. Планомерное давление по всей линии фронта вынуждает неприятеля оставлять подготовленные рубежи, создавая предпосылки для дальнейшего продвижения вглубь территории.

Напомним, в штабе группировки начальник Генштаба заслушал детальные доклады о текущей ситуации. Командование представило отчеты об оперативной обстановке, ключевых успехах в освобождении населённых пунктов Донецкой Народной Республики и о том, как именно реализуется стратегия выдавливания противника с занимаемых позиций.