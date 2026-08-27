Психолог рассказала, как мультики могут навредить развитию дошкольников

Детям младше года лучше полностью исключить телевизор, смартфоны и другие экраны, а дошкольникам — максимально ограничить время с гаджетами. Избыток такого досуга может мешать развитию внимания и вытеснять важные для ребёнка занятия, рассказала детский психолог Надежда Резенова.

Учёные, наблюдавшие за детьми с младенчества, обнаружили связь между более продолжительным экранным временем в возрасте одного года и шести лет и худшими результатами в учёбе и рабочей памяти позднее. При этом речь идёт именно о статистической связи, а не доказанной прямой причине.

«Детям до года я бы советовала вообще не давать смотреть телевизор и какие-либо гаджеты. В качестве исключения это можно делать только в экстренных ситуациях», — подчеркнула психолог.

По её словам, малышу необходимо изучать окружающий мир через движение, прикосновения, звуки, эмоции и живое взаимодействие. Экран не способен заменить весь этот опыт. До шести лет, а особенно перед школой, специалист советует делать упор на бег, прыжки, игры и другие занятия, развивающие крупную моторику.

Постоянное «зависание» в телефоне или у телевизора, по мнению Резеновой, может мешать формированию исполнительных функций — способности контролировать поведение, удерживать цель и не действовать исключительно импульсивно.

Вместо роликов и мультфильмов следует чаще предлагать ребёнку прогулки, общение со сверстниками, рисование, кубики, пирамидки и другие занятия с активным участием, заключила эксперт в беседе с «Москвой 24».

Ранее Life.ru рассказывал, как правильно организовать экранное время ребёнка. В частности, врачи советовали полностью убирать гаджеты минимум за час до сна и регулярно делать перерывы при работе за компьютером.