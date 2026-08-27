Песков обратился к Киеву: «Ответ будет жёстким»

Россия жёстко ответит на украинские удары по экономической и торговой инфраструктуре страны. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в комментарии Bloomberg.

«Украина пытается нанести удар по нашей экономической, торговой инфраструктуре, вызывая ответные действия с нашей стороны, этот ответ будет жёстким», — сказал представитель Кремля.

Его заявление прозвучало на фоне участившихся атак на российские объекты энергетической, логистической и коммерческой инфраструктуры.

Ранее Life.ru рассказывал, что Песков, комментируя атаки на склады маркетплейсов, заявил: ответные действия России в Киеве «ощущают каждый день, каждую ночь и будут ощущать дальше».