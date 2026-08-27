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27 августа, 07:17

Песков обратился к Киеву: «Ответ будет жёстким»

Песков пообещал жёсткий ответ на удары Украины по инфраструктуре России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия жёстко ответит на украинские удары по экономической и торговой инфраструктуре страны. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в комментарии Bloomberg.

«Украина пытается нанести удар по нашей экономической, торговой инфраструктуре, вызывая ответные действия с нашей стороны, этот ответ будет жёстким», — сказал представитель Кремля.

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Его заявление прозвучало на фоне участившихся атак на российские объекты энергетической, логистической и коммерческой инфраструктуры.

Ранее Life.ru рассказывал, что Песков, комментируя атаки на склады маркетплейсов, заявил: ответные действия России в Киеве «ощущают каждый день, каждую ночь и будут ощущать дальше».

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Марина Фещенко
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