«Нам это просто не нужно»: Песков высказался о военной эскалации на Украине

Россия не нуждается в дополнительной военной эскалации конфликта на Украине, поскольку российские войска и без этого продолжают продвигаться. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил Bloomberg.

«Если вы говорите о военной эскалации, нам это просто не нужно, потому что мы все равно продвигаемся вперед», — сказал представитель Кремля.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся боевых действий и отсутствия заметного прорыва в переговорах об урегулировании конфликта.

Ранее Life.ru рассказывал, что Песков не увидел предпосылок для оптимизма в вопросе мирного урегулирования. Тогда он также сослался на ситуацию на фронте и заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию.