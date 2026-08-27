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27 августа, 07:22

«Нам это просто не нужно»: Песков высказался о военной эскалации на Украине

Песков: России не нужна военная эскалация на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия не нуждается в дополнительной военной эскалации конфликта на Украине, поскольку российские войска и без этого продолжают продвигаться. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил Bloomberg.

«Если вы говорите о военной эскалации, нам это просто не нужно, потому что мы все равно продвигаемся вперед», — сказал представитель Кремля.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся боевых действий и отсутствия заметного прорыва в переговорах об урегулировании конфликта.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Песков не увидел предпосылок для оптимизма в вопросе мирного урегулирования. Тогда он также сослался на ситуацию на фронте и заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию.

Главные новости о российской армии и ситуации в зоне боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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