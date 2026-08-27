«Нам это просто не нужно»: Песков высказался о военной эскалации на Украине
Песков: России не нужна военная эскалация на Украине
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Россия не нуждается в дополнительной военной эскалации конфликта на Украине, поскольку российские войска и без этого продолжают продвигаться. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил Bloomberg.
«Если вы говорите о военной эскалации, нам это просто не нужно, потому что мы все равно продвигаемся вперед», — сказал представитель Кремля.
Заявление прозвучало на фоне продолжающихся боевых действий и отсутствия заметного прорыва в переговорах об урегулировании конфликта.
Ранее Life.ru рассказывал, что Песков не увидел предпосылок для оптимизма в вопросе мирного урегулирования. Тогда он также сослался на ситуацию на фронте и заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию.
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