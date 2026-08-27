«Ретранслятор идей от американских партнёров»: Политолог рассказал, что готовят Зеленскому

Коррупционные скандалы толкают Киев к внутреннему расколу: у Владимира Зеленского становится всё меньше союзников, а противников — всё больше. Об этом в разговоре с РИА «Новости» рассказал политолог Александр Дудчак.

По его словам, тема выборов на Украине снова вышла на первый план, а Запад настаивает на переменах во внутренней политике. Эксперт считает, что в стране идёт подготовка к возможному уходу Зеленского.

Дудчак пояснил, что заявления бывшего министра обороны Фёдорова сами по себе вряд ли сильно повлияют на развитие событий, поскольку тот не действует самостоятельно.

«Он ретранслятор идей, которые исходят в первую очередь от американских партнёров», — отметил политолог в беседе с агентством.

По его мнению, за этим стоит конкуренция разных западных центров влияния на Украину: Фёдоров относится к одной группе, а Зеленский — скорее к другой. Пока противоречия только накапливаются, и окончательного решения, судя по всему, ещё нет.

При этом Зеленский, как добавил эксперт, по-прежнему устраивает большинство западных покровителей. Однако его, по словам Дудчака, постепенно подводят к состоянию «гнилого расшатанного зуба», который при желании можно легко удалить.

Также ранее предприниматель и общественный деятель Виктор Бут заявил, что Зеленский пожертвовал замглавы своего офиса Ириной Мудрой ради сохранения собственного влияния. По его мнению, это происходит на фоне обострения борьбы с экс-министром обороны Михаилом Фёдоровым. Бут отметил, что в трудные моменты украинский лидер готов «кидать всех» ради собственного выживания. Он связал происходящее в единую цепочку — от призывов Фёдорова провести выборы до коррупционного скандала вокруг Мудрой.