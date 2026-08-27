Профессор Миршаймер предрёк Киеву более жёсткие условия мира
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Украина рискует получить более жёсткие условия будущего соглашения с Россией, если Киев и его западные союзники продолжат повышать ставки в конфликте. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
По мнению политолога, действия Запада и Украины дают Москве дополнительный стимул добиваться более выгодных для себя условий возможного урегулирования.
«Действия Запада и украинцев, направленные на повышение ставок против русских, просто дают России больший стимул <…> добиваться более жесткой сделки», — сказал Миршаймер.
Профессор считает нынешнее положение Украины крайне тяжёлым и убеждён, что западным странам следует признать сложившуюся ситуацию и сосредоточиться на дипломатическом урегулировании.
«Происходящее с Украиной просто ужасно», — заявил он.
Среди факторов, ухудшающих положение Киева, Миршаймер назвал проблемы в экономике и нехватку личного состава ВСУ. Он также утверждает, что ситуация на линии фронта складывается в пользу российских войск. Это является оценкой самого профессора.
Миршаймер относится к представителям реалистической школы международных отношений и на протяжении конфликта неоднократно критиковал политику США и других западных государств в отношении Украины.
Ранее Life.ru рассказывал, что обозреватель The American Conservative Тед Снайдер также предрёк Киеву возвращение за стол переговоров на менее выгодных условиях. Он считает, что возможности Украины договориться с Москвой со временем сокращаются.
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