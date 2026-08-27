К концу июня 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины достиг 9490,8 миллиарда гривен, что в пересчёте равно 211,6 миллиарда долларов, следует из данных, которые проанализировало РИА «Новости».

Если разделить эту сумму на число жителей страны, на каждого приходится около 8,5 тысячи долларов. Такой подсчёт сделали журналисты агентства. Долговое бремя для украинской экономики остаётся одним из самых тяжёлых.

Тему госдолга поднимал и президент США Дональд Трамп. Он говорил, что американская задолженность перешагнула отметку в 40 триллионов долларов, и предложил свой рецепт борьбы с ней.

«Способ решения проблемы долга — это экономический рост», — заявил он.

При этом глава Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин настроен менее оптимистично. Он предупредил, что за увеличивающийся государственный долг Соединённым Штатам придётся дорого заплатить.

Незадолго до этого сообщалось, что после событий на Майдане долг Украины вырос более чем в 16 раз. В конце 2013 года, когда в стране начались массовые протесты, сумма займов составляла 584,79 миллиарда гривен. Меньше чем за 13 лет показатель поднялся почти на порядок и превысил 9 триллионов гривен. Сейчас Киев закрывает дефицит бюджета за счёт денег с Запада, однако новые пакеты помощи там нередко обсуждают подолгу.