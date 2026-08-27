«Случится быстро»: Генерал назвал условия для ускорения перелома в СВО

Переломный момент в ходе СВО уже происходит, однако ускорить его смогут решительные наступательные действия российских войск. Для этого необходимо прежде всего защитить подразделения от беспилотников и добиться господства в воздухе на выбранных направлениях, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с «Лентой.ру»

Парламентарий считает, что для достижения всех целей спецоперации российской армии предстоит полностью взять под контроль территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Конечной задачей Соболев назвал выход ВС РФ к западным границам Украины.

«Переломный момент происходит, но нам нужно перейти к проведению наступательных операций с решительными целями. Тогда это может случиться быстро», — сказал депутат.

По словам Соболева, одной из главных проблем остаются атаки беспилотников, поэтому наступающие части необходимо надёжно прикрыть от них. Вторым обязательным условием он назвал превосходство российской авиации на участках, где планируются активные действия. Если эти задачи не решить, сроки продвижения могут увеличиться.

Поводом для оценки стал прогноз о возможном полном поражении ВСУ зимой 2026 года. Его автор связал такой сценарий с трудностями Киева в восполнении потерь вооружений и ухудшением экономической ситуации.

Накануне Life.ru сообщал об освобождении Неженки в Запорожской области и Писаревки в Сумской. По данным Минобороны РФ, подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, а Писаревку заняли бойцы группировки «Север».