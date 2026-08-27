Поверенная Румынии прибыла в МИД России

Временная поверенная в делах Румынии в России Лилиана Бурда прибыла в здание МИД РФ на Смоленской площади, передаёт РИА «Новости». Накануне российское внешнеполитическое ведомство уведомило её о вызове.

Дипломат подъехала к зданию, вышла из машины и сразу направилась ко входу, не ответив на вопросы журналистов, ожидавших её у ворот. О повестке встречи пока официально не сообщается.

Накануне российское внешнеполитическое ведомство сообщило о вызове Бурды в министерство. Причина встречи официально не раскрывалась.