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Регион
27 августа, 07:41

Поверенная Румынии прибыла в МИД России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Временная поверенная в делах Румынии в России Лилиана Бурда прибыла в здание МИД РФ на Смоленской площади, передаёт РИА «Новости». Накануне российское внешнеполитическое ведомство уведомило её о вызове.

Дипломат подъехала к зданию, вышла из машины и сразу направилась ко входу, не ответив на вопросы журналистов, ожидавших её у ворот. О повестке встречи пока официально не сообщается.

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Накануне российское внешнеполитическое ведомство сообщило о вызове Бурды в министерство. Причина встречи официально не раскрывалась.

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Дарья Денисова
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