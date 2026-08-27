Роскачество проверило высокобелковые сыры и нашло нарушения

Весь высокобелковый творог и сыр, который изучило Роскачество, действительно содержит белок на заявленном уровне, но в отдельных образцах нашлись нарушения. Об этом сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Специалисты взяли на анализ шесть марок творога и столько же марок сыра с пометками «высокобелковый» и «протеиновый». Среди творога проверили мягкий творог «ВкусВилл», «Домик в деревне» и «Самокат», творог «Ты+protein» «Ростагроэкспорт», творожный продукт Exponenta и скандинавский творог Lactica. Из сыров исследовали полутвёрдый «Маасдам» из «ВкусВилла», безлактозный Cheese Pro, «Фитнес чиз» с кунжутом и льном Exponenta, полутвёрдый ProTein Laplandia, сыр с грецким орехом Oldenburger и X-tra Fit.

«Вся проанализированная продукция действительно содержит белок на уровне, соответствующем высокобелковым продуктам. Однако в отдельных образцах выявлены нарушения», — говорится в сообщении Роскачества.

В лаборатории у скандинавского творога Lactica обнаружили лёгкую мучнистость во вкусе. А в протеиновом сыре Oldenburger нашли превышение допустимого содержания нитратов натрия и калия. По словам экспертов, такое превышение может говорить о том, что консерванты вносили с нарушением технологии. При этом производители, как отметили в организации, быстро отреагировали на замечания.

Опасных микроорганизмов, кишечной палочки и сальмонеллы не нашли ни в одном образце. В ведомстве напомнили: творог и сыр от природы богаты белком, так как в них концентрируются сухие вещества молока. Например, обычный сыр жирностью 45–50% и так считается высокобелковым.

Эксперты уточнили: иногда производители добавляют концентраты молочного белка, чтобы увеличить выход продукта, но для статуса «высокобелковый» это не обязательно. Традиционный сыр сам по себе содержит много белка, просто не все компании знают, что могут указывать это на упаковке.

В Роскачестве пришли к выводу: маркировке «высокобелковый» на твороге и сыре доверять можно. Однако при покупке стоит проверять целостность упаковки и сроки годности.

Напомним, ранее в Роскачестве рекомендовали употреблять 1,1–1,2 г белка на килограмм массы тела в сутки. Специалисты Центра компетенций по функциональному питанию объяснили, что достаточное количество белка в рационе помогает наращивать мышцы и удерживать вес в норме. По их словам, при уменьшении калорийности питания тело тратит не только жир, но и мышцы, а белок позволяет этого избежать, так как надолго насыщает, уменьшает желание перекусывать и разгоняет обмен веществ. Эксперты подчеркнули, что при нехватке протеина метаболизм замедляется, а мышцы теряются, и вернуть их потом гораздо труднее.