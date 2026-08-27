«Шпагат между Ираном и Украиной»: Бизнесмен Бут объяснил цели визита главы ЦРУ в Москву

Необъявленный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву мог быть связан с трудностями США сразу на украинском и ближневосточном направлениях. Такую версию высказал российский предприниматель Виктор Бут в интервью Kp.ru.

Бут обратил внимание, что это первый известный приезд главы ЦРУ в российскую столицу с 2021 года. По его мнению, сам факт таких контактов важнее многочисленных версий западной прессы, поскольку переговоры подобного уровня должны проходить без публичного сопровождения.

«Они сейчас в таком шпагате между Ираном и ситуацией на Украине», — заявил Бут.

Собеседник издания считает, что западная коалиция уже не способна добиться своих целей на Украине, а теперь одновременно сталкивается с ослаблением влияния США в Персидском заливе. Именно необходимость одновременно реагировать на два кризиса он назвал возможным мотивом московской поездки Рэтклиффа.

Ещё одной вероятной темой Бут назвал сближение Саудовской Аравии, Пакистана и Турции и возможное присоединение к такому союзу Ирана. По его оценке, формирование подобного блока могло бы серьёзно изменить баланс сил на Ближнем Востоке и в перспективе ударить по системе нефтяных расчётов в долларах. Сам Бут подчеркнул, что всё это лишь его предположения, а не информация о содержании переговоров.

Ранее Life.ru сообщал о контактах российских и американских спецслужб во время визита главы ЦРУ в Москву. В Кремле уточнили, что встречи с президентом РФ Владимиром Путиным не было, однако российскому лидеру доложили об итогах состоявшихся переговоров.