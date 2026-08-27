Трагическая гибель доцента МГУ: Вуз подтвердил смерть Анны Каменевой

МГУ подтвердил гибель доцента кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Анны Каменевой. Некролог опубликован на сайте университета.

В вузе назвали её смерть невосполнимой утратой для факультета, коллег и учеников, отметив профессионализм и отзывчивость преподавателя.

«Анна Николаевна была удивительно добрым и отзывчивым человеком. Искреннее внимание к людям, готовность помочь и профессиональная принципиальность снискали ей признательность, благодарность и уважение коллег, учеников и всех, кто её знал. Для факультета, коллег и учеников Анны Николаевны её гибель стала невосполнимой утратой. Анна Николаевна навсегда останется в нашей памяти», — написали на сайте.

Ранее тело Каменевой ранее обнаружили в подмосковной Жуковке с признаками насильственной смерти. Женщине перерезали горло, а на месте обнаружили кровь, испачканное полотенце, травматический пистолет и гильзы. Каменева была вдовой бывшего депутата Госдумы Гаджи Махачева, погибшего в ДТП в 2013 году.