Трагическая гибель доцента МГУ: Вуз подтвердил смерть Анны Каменевой
МГУ подтвердил гибель доцента Анны Каменевой
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МГУ подтвердил гибель доцента кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Анны Каменевой. Некролог опубликован на сайте университета.
В вузе назвали её смерть невосполнимой утратой для факультета, коллег и учеников, отметив профессионализм и отзывчивость преподавателя.
«Анна Николаевна была удивительно добрым и отзывчивым человеком. Искреннее внимание к людям, готовность помочь и профессиональная принципиальность снискали ей признательность, благодарность и уважение коллег, учеников и всех, кто её знал. Для факультета, коллег и учеников Анны Николаевны её гибель стала невосполнимой утратой. Анна Николаевна навсегда останется в нашей памяти», — написали на сайте.
Ранее тело Каменевой ранее обнаружили в подмосковной Жуковке с признаками насильственной смерти. Женщине перерезали горло, а на месте обнаружили кровь, испачканное полотенце, травматический пистолет и гильзы. Каменева была вдовой бывшего депутата Госдумы Гаджи Махачева, погибшего в ДТП в 2013 году.
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