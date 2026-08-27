Ставили диагнозы на аппарате для фитнеса: Лжеврачи обманули тысячу россиян и получили срок

Четырнадцать сотрудников псевдомедицинского центра в Комсомольске-на-Амуре получили от трёх до десяти лет лишения свободы за обман 939 человек. Клиентов убеждали, что у них серьёзные заболевания, а затем брали с них около 100 тысяч рублей и склоняли оформлять кредиты на «лечение».

Приговор вынес Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре. Помимо реальных сроков, фигурантам назначили штрафы до одного миллиона рублей. Двум осуждённым предоставили отсрочку отбывания наказания до совершеннолетия их малолетних детей.

Как установил суд, сотрудники центра не имели профильного медицинского образования, однако вводили посетителей в заблуждение под видом оказания медицинских услуг. Если собственных денег у клиента не хватало, его убеждали оформить банковский кредит.

Ещё на стадии расследования МВД раскрыло детали схемы. Людей заманивали на бесплатное полное обследование организма, после чего сообщали им о якобы обнаруженных тяжёлых и хронических заболеваниях. Диагностику при этом, по данным ведомства, проводили на бытовом аппарате, предназначенном для фитнеса.

После такого «обследования» клиентов запугивали возможными последствиями и убеждали срочно пройти платное лечение по якобы уникальным методикам. Особенно часто жертвами становились пожилые люди. Стоимость навязанных услуг, согласно материалам расследования, составляла от 99 до 353 тысяч рублей.

Людей также убеждали, что часть расходов позднее компенсирует государство в рамках некой федеральной программы. Многие поверившие в это клиенты брали кредиты. В 2022 году МВД предварительно оценивало ущерб от деятельности псевдомедцентра более чем в 188,8 миллиона рублей.

Суд разрешил в рамках приговора более 600 гражданских исков потерпевших. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей схеме лжемедиков на Дальнем Востоке: людей также заманивали на бесплатные обследования, находили у них несуществующие болезни и навязывали дорогостоящее «лечение» в кредит.