Гериатр раскрыл, почему Тарзан «стал похож на бабушку» и что делать, чтобы не повторить его судьбу

Внезапная «феминизация» после 50 — не приговор, а сигнал, считает врач-гериатр Валерий Новосёлов. В беседе с Life.ru он объяснил, почему даже бывшие спортсмены с возрастом рискуют превратиться в «бабушек» и как этого не допустить.

Поводом для бурного обсуждения в Сети стал недавний скандал вокруг внешности 56-летнего Сергея Глушко, известного как Тарзан. Поклонники раскритиковали новый образ артиста, отметив, что длинные кудрявые волосы и изменившаяся внешность сделали его похожим на пожилую женщину.

По словам медика, главный секрет мужской привлекательности в зрелом возрасте — это здоровый уровень тестостерона. Чтобы избежать нежелательных возрастных метаморфоз, врач советует не ждать критического момента, а заранее проверить гормональный статус. Важно сдать анализы на общий и свободный тестостерон: если показатели ниже нормы, это серьёзный повод обратиться к специалисту и заняться своим здоровьем.

Нужно понять, не спустились ли показатели ниже референтных значений. Чтобы поддержать этот уровень, необходимо вести здоровый образ жизни и сохранять физическую активность. Я не знаю, за счёт чего это достигалось раньше именно у Тарзана, но он выглядел очень спортивным человеком. Тем не менее важны силовые и аэробные нагрузки, сбалансированное питание и отсутствие вредных привычек. Если у человека есть вредные привычки, это ускоряет все процессы старения и запускает деградацию. Валерий Новосёлов Врач-гериатр

При этом Новосёлов напомнил, что потеря мышечной массы — это лишь следствие. Причина глубже: нарушение работы гормональной системы, снижение уровня соматотропного гормона, проблемы с кровоснабжением мозга.

«В этой ситуации нет каких-то экзотических ответов. При явном постарении по феминному типу я бы советовал в первую очередь обратиться к андрологу», — подчеркнул гериатр.

Особого внимания требует категория пациентов, имевших опыт приёма анаболических стероидов. По словам эксперта, длительное использование экзогенного тестостерона с последующей отменой препарата часто приводит к необходимости назначения заместительной гормональной терапии (ЗГТ) для восстановления нормального функционирования организма.

И главный совет от доктора — спорт должен стать такой же обязательной процедурой, как чистка зубов. Медик отметил, что систематические нагрузки способствуют повышению функциональных возможностей человека. Вместе с тем доктор акцентировал внимание на необходимости индивидуального подхода и предварительной врачебной консультации для учёта особенностей здоровья каждого пациента.

Ранее Life.ru писал, что за полвека уровень тестостерона у мужчин упал на 54%. Тенденция устойчивая — минус 1% каждый год. Главными факторами остаются ожирение и диабет, однако учёные не исключают и внешние причины: загрязнение, химикаты, климат.