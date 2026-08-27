Русский язык оказался сильнее запретов: Почему Киев не хочет говорить на мове
Kp.ru: Языковые инженеры Украины не смогли выиграть в информационной войне
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Русский язык сохраняет заметные позиции в Киеве несмотря на многолетнюю политику его вытеснения из публичной сферы. На это обратил внимание украинский блогер, чьё видео разошлось по соцсетям: по его наблюдениям, русская речь вновь регулярно звучит на улицах, в школах и интернете. Об этом пишет Kp.ru.
Его наблюдения частично подтверждает официальная украинская статистика. Мониторинг Госслужбы качества образования и языкового омбудсмена показал: в киевских школах 66% опрошенных учеников используют негосударственный язык на уроках, а 82% — на переменах. Только 18% заявили, что общаются исключительно по-украински. В среднем по стране показатели составили 40% и 52% соответственно.
Одной из причин блогер назвал глобализацию и соцсети. Популярный контент распространяется по законам охвата, поэтому административные ограничения не способны полностью изменить бытовые языковые привычки.
«Борьба с ним напоминает борьбу с ветряными мельницами», — заявил автор ролика.
Похожую картину фиксирует и украинский Минкульт. Согласно исследованию Gradus Research, 71% жителей страны продолжают смотреть и слушать русскоязычный контент, 18% делают это ежедневно, а наиболее уязвимой группой власти назвали подростков 14–17 лет. Само ведомство связывает ситуацию прежде всего с привычкой, доступностью и нехваткой равноценной альтернативы.
Для конкуренции с таким контентом Киев запустил программу «Тисячовесна» стоимостью 4 млрд гривен, предусматривающую финансирование фильмов, сериалов, музыки и проектов для соцсетей.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский подписал закон об исключении русского языка из перечня языков, защищаемых Европейской хартией. Документ был подписан в июне 2026 года. Он также предполагает полный переход на украинский язык во всех учебных заведениях.
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