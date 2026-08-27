Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 августа, 08:05

Русский язык оказался сильнее запретов: Почему Киев не хочет говорить на мове

Kp.ru: Языковые инженеры Украины не смогли выиграть в информационной войне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lukasz_wojcik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lukasz_wojcik

Русский язык сохраняет заметные позиции в Киеве несмотря на многолетнюю политику его вытеснения из публичной сферы. На это обратил внимание украинский блогер, чьё видео разошлось по соцсетям: по его наблюдениям, русская речь вновь регулярно звучит на улицах, в школах и интернете. Об этом пишет Kp.ru.

Его наблюдения частично подтверждает официальная украинская статистика. Мониторинг Госслужбы качества образования и языкового омбудсмена показал: в киевских школах 66% опрошенных учеников используют негосударственный язык на уроках, а 82% — на переменах. Только 18% заявили, что общаются исключительно по-украински. В среднем по стране показатели составили 40% и 52% соответственно.

Одной из причин блогер назвал глобализацию и соцсети. Популярный контент распространяется по законам охвата, поэтому административные ограничения не способны полностью изменить бытовые языковые привычки.

«Борьба с ним напоминает борьбу с ветряными мельницами», — заявил автор ролика.

Похожую картину фиксирует и украинский Минкульт. Согласно исследованию Gradus Research, 71% жителей страны продолжают смотреть и слушать русскоязычный контент, 18% делают это ежедневно, а наиболее уязвимой группой власти назвали подростков 14–17 лет. Само ведомство связывает ситуацию прежде всего с привычкой, доступностью и нехваткой равноценной альтернативы.

Для конкуренции с таким контентом Киев запустил программу «Тисячовесна» стоимостью 4 млрд гривен, предусматривающую финансирование фильмов, сериалов, музыки и проектов для соцсетей.

Львовская полиция составила на избитую борцами за мову женщину протокол за хулиганство
Львовская полиция составила на избитую борцами за мову женщину протокол за хулиганство

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский подписал закон об исключении русского языка из перечня языков, защищаемых Европейской хартией. Документ был подписан в июне 2026 года. Он также предполагает полный переход на украинский язык во всех учебных заведениях.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar